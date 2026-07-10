Мосгортранс поможет всем пострадавшим в ДТП с автобусом в Таганском районе

Всем пострадавшим в аварии, случившейся по вине водителя «Газели» на Нижегородской улице, окажут помощь. Об этом сообщила пресс-служба московского Дептранса.

В ведомстве уточнили, что Мосгортранс окажет помощь всем пострадавшим в автобусе.

ДТП произошло на Нижегородской улице, у дома 9г с1. Аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля. Он грубо нарушил ПДД, не убедившись в безопасности маневра и перестроившись в полосу движения автобуса. Обошлось без погибших, но пострадали минимум 25 человек.

«Водитель автобуса ушел от столкновения с автомобилем и совершил выезд на тротуар», — отметили в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники ДТП, они устанавливают обстоятельства случившегося. По данным источника 360.ru в экстренных службах, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Из-за аварии возникли затруднения с движением на Нижегородской улице. Автомобилистов попросили использовать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.