«Мосгортранс» подаст в суд на виновника ДТП с автобусом в Москве
Водителя грузовой машины, по вине которого случилось ДТП с автобусом в Таганском районе Москвы, привлекут к ответственности и потребуют полностью восстановить поврежденный транспорт. Об этом сообщил 360.ru пресс-секретарь Мосгортранса Александр Погребной.
По его словам, Мосгортранс окажет поддержку всем 29 пострадавшим при ДТП, а также добьется привлечения к ответственности виновника аварии — водителя грузового авто.
«Мосгортранс потребует от него полного восстановления поврежденного автобуса», — сказал Иванов.
ДТП случилось сегодня утром на Нижегородской улице. Водитель грузовой машины допустил грубое нарушение правил — не оценил безопасность маневра и перестроился в полосу движения автобуса.
Шофер общественного транспорта успел избежать столкновения и выехал на тротуар. Обошлось без погибших, но пострадали 29 человек.