«Мосгортранс» подаст в суд на виновника ДТП с автобусом в Москве

Водителя грузовой машины, по вине которого случилось ДТП с автобусом в Таганском районе Москвы, привлекут к ответственности и потребуют полностью восстановить поврежденный транспорт. Об этом сообщил 360.ru пресс-секретарь Мосгортранса Александр Погребной.

По его словам, ⁨Мосгортранс окажет поддержку всем 29 пострадавшим при ДТП, а также добьется привлечения к ответственности виновника аварии — водителя грузового авто.

«Мосгортранс потребует от него полного восстановления поврежденного автобуса», — сказал Иванов.

ДТП случилось сегодня утром на Нижегородской улице. Водитель грузовой машины допустил грубое нарушение правил — не оценил безопасность маневра и перестроился в полосу движения автобуса.

Шофер общественного транспорта успел избежать столкновения и выехал на тротуар. Обошлось без погибших, но пострадали 29 человек.