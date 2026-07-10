Число пострадавших в ДТП с автобусом в Таганском районе Москвы выросло до 29

Источник: в ДТП с автобусом в Таганском районе Москвы пострадали 29 человек

После ДТП с автобусом на Нижегородской улице Москвы в больницы попали 29 человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Все работы на месте происшествия завершили, автобус эвакуировали.

Утром на Нижегородской улице у дома 9г с1 водитель «Газели» грубо нарушил ПДД. Он не убедился в безопасности маневра и перестроился в полосу движения автобуса.

Водитель общественного транспорта ушел от столкновения и выехал на тротуар. К счастью, никто не погиб, но двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После аварии на улице было временно затруднено движение, сейчас его восстановили в полном объеме.