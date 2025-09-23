Сегодня 18:44 Занимательная скандинавская шпиономания: от дронов в Осло до «пукающей» сельди в Швеции 0 0 0 Фото: Markus Mainka, РИА Новости / www.globallookpress.com Мир

Разведка

Дания

Беспилотники

Швеция

Военные

Норвегия

Россия

Подлодки

В ночь на 23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена пришлось закрывать на несколько часов из-за угрозы БПЛА. По сообщениям местных СМИ, над воздушными гаванями заметили от двух до четырех беспилотников, потом они «просто исчезли». Теперь силовые структуры Норвегии и Дании ведут совместное расследование и выясняют, чьи дроны это были. Если, конечно, вообще были.

ЧП с дронами в Осло и Копенгагене Службы безопасности аэропорта Осло заметили несколько дронов около полуночи. Воздушное пространство сразу же закрыли, из-за чего на аэродромы в другие города пришлось направить на посадку около 15 самолетов. Возобновились полеты только спустя три часа. В Дании об активности БПЛА сообщили примерно в половину девятого вечера. Речь шла якобы о двух или трех беспилотниках, предположительно, самолетного типа. Аэропорт в Копенгагене из-за этого закрыли на четыре часа. За это время на другие аэродромы ушло порядка 50 рейсов. Утром 23 сентября заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен заявил журналистам об общем датско-норвежском расследовании по дронам. «Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за беспилотники. Беспилотники исчезли, мы не забрали ни один из них», — уточнил он.

Интересно Шведская Aftonbladet писала, что по подозрению в причастности к инциденту с БПЛА в Осло уже задержали двух граждан Сингапура. Шведская Aftonbladet писала, что по подозрению в причастности к инциденту с БПЛА в Осло уже задержали двух граждан Сингапура.

Кого обвинили в запуске дронов? Обвинений в адрес России из-за происшествия с БПЛА на официальном уровне не звучало. Пока. Но нельзя исключать, что кто-то из местных политиков или иных евробюрократов «русский след» обязательно найдет.

Особенно забавной в этой истории выглядит чистосердечное признание правоохранительных органов о том, что «беспилотники просто исчезли». А может быть, их вообще не было? Может быть, это новое обострение шпиономании, процветающей в странах вечного благоденствия уже давно?

Фото: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Ничто так не любят в Швеции, как искать русские подлодки В Швеции, например, очень любят ловить русские подлодки. Охоту на них начали еще в 1981 году, во время нового витка холодной войны. Произошло это после того, как гидроакустики флота вдруг уловили подозрительные сигналы. Идентифицировали их как шумы советских подлодок. Подлодки пытались искать, но каждый раз безрезультатно. Из-за того, что сигналы продолжали поступать, в 1996 году шведские власти поручили изучить вопрос группе исследователей. Итоги работы ученых опубликовали не так давно. Оказалось, что звуки эти связаны с особенностями жизнедеятельности сельди и сжиманием плавательного пузыря рыбы. Грубо говоря, 15 лет военные моряки Швеции слушали, как «пукает» селедка.

Интересно Шведский исследователь Маттиас Йоранссон называл поиск российских или советских подлодок в стране большим культурным феноменом и «давней забавой». С 1980 года там фиксировали 6437 наблюдений неопознанных субмарин. И ни одно из подозрений не подтвердилось. Шведский исследователь Маттиас Йоранссон называл поиск российских или советских подлодок в стране большим культурным феноменом и «давней забавой». С 1980 года там фиксировали 6437 наблюдений неопознанных субмарин. И ни одно из подозрений не подтвердилось.

Поражает воображение и история из Норвегии, где весной 2019 года рыбаки встретили белуху с упряжью с камерой GoPro. И якобы на ней была надпись «Сделано в Санкт-Петербурге».

На место вызвали береговую охрану с водолазами. Те сняли оборудование с кита, накормили его и отпустили, а в СМИ появилась теория, что белуха была российским шпионом. Источником такой версии стал сотрудник Института морских исследований Мартин Бью.

Специалист заявил журналистам, что ученые не надевают на китов оборудование с камерами, а значит, это могли сделать только российские военные Северного флота в Мурманске. «Майор белуха», по его словам, занимался разведкой. Может быть, следил за перемещениями норвежской рыбы.

Фото: РИА «Новости»

Полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с aif.ru тогда справедливо заметил, что норвежцы и другие скандинавы «в любом бревне, которое плавает у их берегов, видят либо нашу подводную лодку, либо нашего подводного пловца». При этом он уточнил, что российские военные действительно используют в работе водных млекопитающих: Центр подготовки боевых дельфинов существовал в СССР с 1965 года. Но готовили их не для шпионажа за судами, а для обследования дна. Так или иначе, продолжил эксперт, если бы белуха действительно занималась разведкой, на нее не стали бы вешать заметное издалека оборудование. «Мы же не идиоты. Если бы с помощью этого животного мы вели разведку, думаете, мы бы оставили надпись „Сделано в Санкт-Петербурге“?» — риторически поинтересовался Баранец.