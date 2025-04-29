Мощный взрыв прогремел в Подольске

Взрыв прогремел на складе на Плещеевской улице в Подольске. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Позже городская администрация сообщила, что причиной взрыва стали пары бензина в воздухе, предположительно, воспламенившиеся от искры при ремонте автомобиля. Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую помощь.

Сэндвич-панели на складе поблизости частично обрушились. Пожара не началось. На месте работают спасатели и оперативные службы.

UPD: расследование взяла под контроль Подольская городская прокуратура. Идет процессуальная проверка.

В прошлом году в Волгограде взорвалась насосная станция, пять человек погибли. Причиной детонации стали сварочные работы в помещении, где скопились углекислый газ и сероводород. Погибшие хотели установить на станцию дополнительную вытяжную систему. Возбуждено уголовное дело, обвиняемым стал главный инженер проекта.