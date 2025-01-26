Мощный взрыв прогремел у ТЦ в Китае, куда три дня назад приезжал Си Цзиньпин

В Китае произошел взрыв у торгового центра, есть жертвы

В результате мощного взрыва у торгового центра в северо-восточном китайском городе Шэньян погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщила газета Mk.ru .

Взрыв прогремел в толпе, которая собралась у многофукнционального жилого и коммерческого здания — здесь расположены десятки торговых павильонов. Пострадали как минимум 30 человек, раненых госпитализировали в ближайшие больницы.

Власти к настоящему моменту не сообщали точных причин происшествия. По данным Mk.ru, специалисты рассматривают несколько версий, от взрыва газового баллона, до теракта.

В четверг, 23 января, председатель Си Цзиньпин посещал Шэньян в ходе инспекционной поездки. Глава КНР, как сообщала газета «Синьхуа», общался с торговцами и покупателями в торговом центре. Mk.ru утверждает, что речь идет о том самом комплексе, где 26-го января прогремел взрыв.

Ранее в субботу, 25 января, взрыв прогремел и на заправке в Казахстане. Здесь пострадали четыре человека.