Мощный взрыв прогремел у ТЦ в Китае, куда три дня назад приезжал Си Цзиньпин
В Китае произошел взрыв у торгового центра, есть жертвы
В результате мощного взрыва у торгового центра в северо-восточном китайском городе Шэньян погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщила газета Mk.ru.
Взрыв прогремел в толпе, которая собралась у многофукнционального жилого и коммерческого здания — здесь расположены десятки торговых павильонов. Пострадали как минимум 30 человек, раненых госпитализировали в ближайшие больницы.
Власти к настоящему моменту не сообщали точных причин происшествия. По данным Mk.ru, специалисты рассматривают несколько версий, от взрыва газового баллона, до теракта.
В четверг, 23 января, председатель Си Цзиньпин посещал Шэньян в ходе инспекционной поездки. Глава КНР, как сообщала газета «Синьхуа», общался с торговцами и покупателями в торговом центре. Mk.ru утверждает, что речь идет о том самом комплексе, где 26-го января прогремел взрыв.
Ранее в субботу, 25 января, взрыв прогремел и на заправке в Казахстане. Здесь пострадали четыре человека.