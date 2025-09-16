Болгария арестовала бизнесмена из России по делу о взрыве в Бейруте

В Болгарии арестовали российского бизнесмена Игоря Гречушкина, связанного со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщили Euronews и Associated Press со ссылкой на представителей болгарской юстиции.

По данным источников изданий, Гречушкина, также имеющего кипрское гражданство, задержали на прошлой неделе в аэропорту Софии после прибытия рейсом с Кипра, где он жил.

В ближайшее время решится вопрос о экстрадиции бизнесмена в Ливан для дачи показаний. Если выдачи не произойдет, следователи из Ливана могут приехать в Болгарию для допроса.

Арест произошел почти через пять лет после того, как ливанский судья по линии Интерпола выдал ордера на арест Гречушкина и капитана судна Rhosus Бориса Прокошева. Именно оно перевозило 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году и хранившейся на складе в бейрутском порту.

В начале августа 2020 года при сварочных работах селитра взорвалась. Жертвами катастрофы стали 218 человек, более шести тысяч получили ранения, ущерб составил миллиарды долларов.

Моряки, служившие на Rhosus, утверждали, что владельцем судна был Гречушкин. По их словам, предприниматель объявил о банкротстве и фактически бросил корабль вместе с грузом.