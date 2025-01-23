Мощный взрыв прогремел на шахте в Турции

Рабочих засыпало после взрыва на шахте в Турции

Мощный взрыв произошел на шахте в районе Аладжакая города Элязыг. Как сообщила газета Haber Aktuel , под завалами оказались двое рабочих.

Обрушилась кровля шахты компании Eti Krom AŞ. Промышленный объект входит в структуру крупного концерна Yıldırım Holding. После происшествия власти направили в регион спасательные отряды.

Haber Aktuel утверждает, что взрыв на шахте вызвал панику у местных жителей. Бригады сотрудников экстренного ведомства провинции оперативно принял меры по спасению оказавшихся под завалами рабочих.

Одного из них достали на поверхность со сломанной ногой. Его доставили в ближайшую больницу. Второй рабочий не пострадал, мужчине оказали помощь амбулаторно.

Власти инициировали расследование по факту происшествия.

В конце января в Турции сгорел крупный отель на престижном курорте. Погибли не менее 79 человек. Министр внутренних дел страны поклялся привлечь виновных к ответственности.