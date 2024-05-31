Мощный ураган в Черкесске унес жизнь одного человека

Один человек погиб и несколько пострадали из-за урагана в Карачаево-Черкессии

В результате урагана в Карачаево-Черкесии погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В зону стихийного бедствия попали несколько населенных пунктов, в том числе город Черкесск.

«Один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Еще трое пострадавших госпитализированы. Есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью», — отметили в правительстве региона.

По данным Telegram-канала Mash, виной всему стали град, дождь и шквалистый ветер. Не выдержавшее натиска стихии дерево рухнуло на автомобиль. Находившиеся в ней люди пострадали. Один погиб, другие получили травмы головы и колото-резаные раны.

В воскресенье, 26 мая циклон принес на Камчатку сильный ветер и осадки, порывы достигали скорости 42 километров в час. В Петропавловске-Камчатском ветер повалил дерево, а также перевернул несколько мусорных баков.