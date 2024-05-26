Мощный ураган обрушился на Камчатку

В воскресенье, 26 мая, циклон принес на Камчатку сильный ветер и осадки, порывы достигали скорости до 42 километров в час. Об этом ТАСС рассказали в Камчатском управлении по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии.

На востоке региона продолжаются мощные дожди.

«Это еще просто мощный циклон, а не тайфун. На востоке и юге края за прошлую ночь выпало много осадков, в Елизовском районе — 49 миллиметров, а это уже около уровня опасного явления», — отметил представитель учреждения.

По его словам, в районе мыса Крестового максимальная скорость ветра достигала 42 метров в секунду, что соответствует определению урагана. В самом Петропавловске-Камчатском ветер дует с силой до 30 метров в секунду.

Telegram-канал «Камчатка № 1» сообщил, что в Петропавловске-Камчатском ветер повалил дерево на Пограничной улице, а также перевернул несколько мусорных баков.

Ранее ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек.