Ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек | 360°

Мир 17 мая 2024, 10:12 Ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек CBS: в Хьюстоне в Техасе не менее четырех человек погибли из-за урагана Freepik

Читать 360 в

В Хьюстоне в штате Техас из-за обрушившегося на регион урагана погибли не меньше четырех человек. Примерно миллион потребителей остались без электричества, сообщил телеканал CBS.

Представители пожарной службы уточнили журналистам, что два человека погибли из-за рухнувших на них деревьев, еще один скончался в результате упавшего от ветра крана.

Реклама

По словам мэра Хьюстона Джона Уитмира, ураган нанес серьезные разрушения по центру города.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», — пояснил он.

По данным телеканала, почти миллион потребителей в Техасе остались без электричества.

Синоптики пообещали чрезвычайно активный сезон ураганов с начала июня в Атлантике. Специалисты предположили, что количество штормов может увеличиться вдвое.