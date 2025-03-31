Более 400 тысяч домов в США остались без света из-за шторма

Более 400 тысяч домов в шести штатах США остались без света из-за шторма. Об этом сообщил мониторинговый сервис PowerOutage .

Сильнее всего пострадал штат Мичиган, где без света по состоянию на 16:00 по московскому времени 31 марта остались более 324 тысяч пользователей. На втором месте соседний Висконсин — там обесточило 62 тысячи домов. Обесточило также жителей Индианы, Луизианы, Миссисипи и Кентукки.

Причиной происшествия, по данным New York Times, стал ледяной дождь, обрушившийся на штаты и канадскую провинцию Онтарио накануне.

В середине марта в США за сутки произошли свыше 40 торнадо в восьми штатах. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 34 человека, в основном. Всего в зону чрезвычайной ситуации попали территории с населением около 100 миллионов человек.