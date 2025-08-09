Мощный пожар вспыхнул в Москве, жители слышали хлопки

Огонь вспыхнул в Донском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, загорелись гаражи на Загородном шоссе, у седьмого владения. Очевидец рассказал, что также слышал хлопки — их природа пока неизвестна.

На место возгорания оперативно прибыл пожарный расчет. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

Кроме автомобиля пожарной службы, в кадре и скорая. Однако о пострадавших власти не сообщали.

Ранее огонь охватил порядка десяти гаражей в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. На место пожара прибыли сразу семь пожарных расчетов. Сгорели пять машин и один мотоцикл. Последствия пожара сняли на видео.