Лесной пожар ликвидировали в Луховицах | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 21:15 Лесной пожар ликвидировали в Луховицах Комитет лесного хозяйства Московской области

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Спасатели потушили пожар на территории Белоомутского лесничества в восьми километрах от деревни Моховое городского округа Луховицы. Возгорание удалось оперативно обнаружить с помощью системы видеомониторинга. Из-за сильного ветра огонь охватил более трех с половиной гектаров земли.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли 20 спасателей и девять единиц техники. Им потребовалось около четырех часов, что потушить низовое горение.

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По предварительным данным, огонь вспыхнул по вине человека. Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару последует наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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