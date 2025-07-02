Мощный пожар в подмосковном поселке сняли на видео

Источник 360.ru: при работах в детсаду в Солнечногорске начался пожар

В ЖК «Андреевка LIFE» в Солнечногорске начался пожар. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно большой столб черного дыма. По данным источника 360.ru, возгорание случилось при работах в детском саду — он находится в несданном доме.

Информации о пострадавших пока не поступало, как и официальных комментариев о происходящем.

Ранее пожар случился на парковке в селе Акулово в Одинцовском городском округе. В результате происшествия сгорели 13 автомобилей. Как отметила пресс-служба подмосковной прокуратуры, ЧП произошло ночью — загорелась машина в первом ряду. Потом пламя перекинулось на соседние авто.