Мощный пожар в нефтекамском ТЦ потушили

В Нефтекамске крупный пожар произошел в магазине бытовой техники ТК «Центральный». По данным источника 360.ru, возгорание ликвидировали.

«Пожар потушили», — заявил он.

Пресс-служба МЧС сообщила, что из здания эвакуировали 265 человек, на место прибыли пожарные. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь перекинулся на другие помещения, для тушения ведомство задействовало 40 спасателей и 16 единиц техники. Площадь возгорания составила примерно 500 «квадратов».

«Открытое горение в Башкортостане ликвидировано», — отметили в пресс-службе.

На месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее в Москве загорелась квартира в многоэтажке. В результате пожара пострадал один человек. Пламя вспыхнуло в четырехкомнатной квартире на первом этаже.