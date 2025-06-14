Мощный пожар в Якутии попал на видео. МЧС задействовало десятки спасателей

Крупный склад загорелся в Якутии. Кадры тушения пожара распространила пресс-службу регионального главка МЧС в официальном Telegram-канале .

По данным ведомства, горит помещение, заполненное бытовой продукцией. Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.

К ликвидации возгорания МЧС привлекло около 50 спасателей. Группировку усилили восемью единицами техники.

Специалисты продолжают работать на месте, чтобы не допустить распространения пламени и обеспечить безопасность рядом стоящих зданий.

Открытое горение уже удалось ликвидировать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее смертельный пожар произошел в Подмосковье. Он мог начаться из-за оставленных в сети электроприборов.