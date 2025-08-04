Мощный пожар в Екатеринбурге повредил более 100 машин

МЧС: при пожаре в гаражном комплексе Екатеринбурга пострадали более 100 машин

В Екатеринбурге крупный пожар повредил более ста автомобилей и два квадроцикла. Более 24 машин при этом сгорели полностью, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар вспыхнул в гаражном комплексе на последнем этаже пятиэтажного здания на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. Огонь охватил 700 квадратных метров. Спасатели быстро локализовали возгорание, а затем полностью ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших, сообщило РИА «Новости».

«На площади 700 квадратных метров сгорели 24 легковых автомобиля, повреждены 130 легковых автомобиля, два квадроцикла, кровля здания гаражного комплекса», — отметили в МЧС.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке автомобиля.

Ранее крупный пожар произошел на газораспределительной подстанции в Кургане. Прошла эвакуация жителей близлежащего дома: из опасной зоны вывели 235 человек, среди них 20 детей.