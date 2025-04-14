Гаражный комплекс загорелся в Чертанове, огонь охватил три помещения. Об этом сообщил источник 360.ru.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь разгорелся в одном из гаражей, потом распространился по двум другим помещениям.

На место возгорания приехали пожарные бригады. Очевидцы сообщили, что спасатели вскрывали гаражи.

В Чечне во время взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции погибли три человека, находившиеся на территории объекта. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту взрыва возбудили уголовное дело.