Мощный пожар произошел в квартире на юге Москвы
Источник 360.ru: на юге Москвы в квартире жилого дома произошел пожар
Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в южном административном округе Москвы. Эту информацию сообщил источник 360.ru.
Пожар начался в 15-этажном доме. Квартира, где разгорелся пожар, расположена на 12 этаже. Очевидцы не слышали криков о помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Здание газифицировано, на фасаде следов пожара специалисты не обнаружили.
По данным источника, загорелась кухня. Что именно горит — уточняется. Пожару присвоили первый ранг. Жильцы покинули квартиру самостоятельно, о пострадавших не сообщалось.
Ранее частный дом загорелся в московском СНТ. Пострадал человек.