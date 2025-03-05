Мощный пожар произошел в квартире на юге Москвы

Источник 360.ru: на юге Москвы в квартире жилого дома произошел пожар

Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома в южном административном округе Москвы. Эту информацию сообщил источник 360.ru.

Пожар начался в 15-этажном доме. Квартира, где разгорелся пожар, расположена на 12 этаже. Очевидцы не слышали криков о помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Здание газифицировано, на фасаде следов пожара специалисты не обнаружили.

По данным источника, загорелась кухня. Что именно горит — уточняется. Пожару присвоили первый ранг. Жильцы покинули квартиру самостоятельно, о пострадавших не сообщалось.

Ранее частный дом загорелся в московском СНТ. Пострадал человек.