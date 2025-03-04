Частный дом загорелся в московском СНТ, пострадал один человек

Пожар произошел в частном одноэтажном доме в Троицком административном округе, в СНТ Электрик. В результате ЧП пострадал один человек, сообщил источник 360.ru.

По его словам, внутри здания находились баллоны с газом. Спасатели присвоили пожару первый ранг опасности.

«Одноэтажное здание с мансардой, вход открыт, хозяин снаружи», — отметил собеседник 360.ru.

Огнеборцы ликвидировали пожар. Из-за ЧП ожог руки получила женщина 1962 года рождения, ее доставили в больницу.

«На территории частного домовладения происходило загорание деревянного щитового одноэтажного с мансардным этажом строения. Загорание строительных конструкций и обшивки первого этажа и мансардного этажа на площади 50 квадратных метров», — добавил источник 360.ru.

Ранее мощный пожар разгорелся в четырехэтажном здании института на юге Москвы. Огонь вспыхнул в одной из аудиторий. Предварительно, причиной пожара могла стать лопнувшая лампочка.