Газ взорвался в многоквартирном доме в Уфе

Утром 13 октября в многоквартирном жилом доме в Уфе произошел хлопок газа с последующим возгоранием, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
ЧП произошло в доме по улице Ладыгина. На место выехали экстренные службы. По прибытии горение происходило в квартире на втором этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Пострадали двое: 31-летнюю женщину с осколочным ранением ноги доставили в 21-ю городскую больницу, а 66-летнего мужчину отвезли в ожоговое отделение 18-й больницы.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее газовый баллон взорвался в доме в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области. Из-за хлопка погибли два человека, спасатели в ходе разбора завалов нашли тела 64-летней женщины и ее 62-летнего супруга.
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