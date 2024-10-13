Газ взорвался в многоквартирном доме в Уфе

МЧС: в многоквартирном доме в Уфе взорвался газ, два человека пострадали

Утром 13 октября в многоквартирном жилом доме в Уфе произошел хлопок газа с последующим возгоранием, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП произошло в доме по улице Ладыгина. На место выехали экстренные службы. По прибытии горение происходило в квартире на втором этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Пострадали двое: 31-летнюю женщину с осколочным ранением ноги доставили в 21-ю городскую больницу, а 66-летнего мужчину отвезли в ожоговое отделение 18-й больницы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее газовый баллон взорвался в доме в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области. Из-за хлопка погибли два человека, спасатели в ходе разбора завалов нашли тела 64-летней женщины и ее 62-летнего супруга.