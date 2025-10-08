Мощный пожар охватил склад в Новосибирске

Днем 8 октября в Новосибирске вспыхнул торгово-производственный склад. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

Пожар начался на улице Сибиряков-Гвардейцев, уточнили в пресс-службе МЧС. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего к тушению привлекли более 70 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Огонь удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров.

Быстрому распространению пламени способствовала высокая пожарная загрузка внутри здания, отметили в ведомстве. Обрушилась кровля, но спасатели не допустили перехода огня на рядом расположенное складское здание. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Живу на улице Немировича, здесь все небо дымом затянуло. Сейчас, похоже, активно тушат очаг возгорания, столб дыма стал в разы меньше», — рассказала о ситуации местная жительница.

Другой очевидец добавил, что рядом с местом пожара находится металлобаза. Причины происшествия выясняются.

Днем ранее в промзоне Екатеринбурга загорелся мебельный склад на площади 900 квадратных метров.