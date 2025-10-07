Мощный пожар охватил мебельный склад в Екатеринбурге

Пожар произошел на территории мебельного завода в Екатеринбурге. Огонь вспыхнул в районе Эльмаша, сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте ЧП работают оперативные службы. По данным ведомства, пожар ликвидируют в промзоне города. Сообщение о возгорании на промышленной площадке поступило диспетчеру вечером 7 октября.

Загорелась кровля мебельного склада на улице Фронтовых Бригад. По последним данным, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.

К тушению привлекли 30 спасателей и 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Местные жители предполагали, что пламя охватило Уральский турбинный завод. Однако в пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что это не так. Завод работает в штатном режиме.

