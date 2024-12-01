Пожар в частном доме в Ростовской области унес жизни трех человек

Три человека погибли при пожаре на хуторе Старокузнецов в Ростовской области

Частный дом сгорел в хуторе Старокузнецов в Ростовской области. При пожаре погибли три человека, видео тушения огня опубликовала пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале .

Дом загорелся вечером в пятницу, 29 ноября. В здании находились две женщины, мужчина и семимесячный младенец. Его мать уехала за продуктами.

Уже при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили в комнатах тела женщины, мужчины и ребенка. Еще одну женщину госпитализировали, ее состояние неизвестно.

К тушению возгорания привлекли три спецмашины, на месте работали 10 пожарных. Огонь удалось потушить примерно через два часа после начала пожара.

На месте происшествия работают дознаватели регионального главка Следственного комитета. Специалисты устанавливают причины пожара.

Ранее пожар унес жизнь ребенка в Егорьевске. Еще 13 человек, в том числе и семеро детей, пострадали.