Мощный пожар охватил производственное здание под Краснодаром

МЧС: в Краснодарском крае загорелось производственное здание

В Краснодарском крае произошел крупный пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место 90 спасателей тушат пламя.

В производственном здании, где изготавливают модульные каркасные строения, локализовали пожар.

Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.

Ранее в Ставрополье ликвидировали пожар в садовом товариществе «Ветерок» на улицах Дружбы и Партизанской. В результате ЧП никто не пострадал. Однако девять построек сгорели, огонь также частично повредил три здания.

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