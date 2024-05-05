Мощный пожар охватил овощехранилище в Крыму | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 18:16 Мощный пожар охватил овощехранилище в Крыму МЧС России: в Крыму в селе Жемчужина загорелось овощехранилище Пресс-служба МЧС России

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В крымском селе Жемчужина произощел мощный пожар. На место прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России и показали видео.

По данным ведомства, 5 мая в Крыму огонь охватил 800 квадратных метров овощехранилища. На борьбу с пожаром приехали 37 специалистов на 11 спецмашинах МЧС России.

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Другие подробности уточняются. О пострадавших информация не поступала. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Накануне сотрудники МЧС потушили крупный пожар в одноэтажном складе. Пламя ликвидировали на площади в тысячу квадратных метров. Для борьбы с последствиями случившегося создали специальный штаб.