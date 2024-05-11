Мощный пожар на складе поликарбоната в Наро-Фоминске сняли на видео | 360°

11 мая 2024, 17:58
Мощный пожар на складе поликарбоната в Наро-Фоминске сняли на видео
Появилось видео пожара на складе поликарбоната в Наро-Фоминске
Пожар, который охватил склад поликарбоната в Наро-Фоминске, распространился на площади в 1000 квадратных метров. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
Пламя охватило объект на улице Погодина. В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что его уже удалось локализовать.
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Причины возгорания неизвестны — их установят после окончания работ по тушению пожара. Данные о пострадавших не поступали.
В пресс-службе прокуратуры Подмосковья подчеркнули, что ведомство взяло на контроль установление обстоятельство произошедшего на территории складского комплекса.
«Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — отметили в прокуратуре.
Наро-Фоминск
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