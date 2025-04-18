Мощный пожар на 1800 «квадратов» разгорелся на складе в Подмосковье

В Мытищах на складе начался крупный пожар

Здание склада загорелось в Мытищах. Видео с тушением пожара распространила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале .

Предварительно, огонь распространился на 1800 квадратных метров. К месту пожара стянули группировку МЧС из 54 человек. Команду усилили 17-ю единицами техники.

Пожар активно тушат прибывшие на место специалисты. О причинах возгорания пока не сообщалось, нет данных и о пострадавших.

Склад расположен в поселке Грибки Московской области. Промышленное здание находится по адресу Промышленный проезд, дом 64.

Ранее крупный пожар произошел в Приморье на производстве окон. Пострадали два человека, площадь возгорания составила 350 квадратных метров.