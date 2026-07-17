Мощный ливень накрыл Новосибирск, вода затопила дороги и улицы
Сильный ливень обрушился на Новосибирск, дороги и улицы в городе затопили лужи. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.
Помимо обычного дождя, выпал град, а также осадки сопровождает сильный ветер. Видимость на дорогах — нулевая, улицы — в лужах и грязи.
На кадрах с места видно, что люди передвигаются с трудом, а вода достает машинам до фар.
Ранее в Сочи из-за сильного дождя случился потоп. Местная жительница в беседе 360.ru назвала ситуацию «полнейшим апокалипсисом». Она отметила, что весь ее двор затопило, уровень воды поднялся выше колена. Много автомобилей пострадало. Также она предоставила видео, на котором видно, что припаркованный мотоцикл смыло прямо в рядом стоящую машину.