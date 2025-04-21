«Машины побиты, участки в хлам». Град обрушился на Новгородскую область

Мощный град выпал в Новгородской области после теплых выходных. Об этом сообщил Telegram-канал «Великий Новгород».

«Машины побиты, участки в хлам, листы на теплицах пробиты — стихия никого не пожалела», — отметили в публикации

Авторы также опубликовали видео с последствиями непогоды. Местные жители заявили, что град был размером с перепелиное яйцо.

По данным Telegram-канала «ЧП 53 Великий Новгород. Новости», в одном из поселков стихия повалила деревья. Обошлось без пострадавших. Работники коммунальных служб оперативно расчистили путь, распилив стволы.

В минувшие выходные сильные снегопады прошли в Новосибирской и Кемеровской областях. Из-за непогоды на некоторых региональных трассах возник гололед, поэтому водителям рекомендовали ездить особенно осторожно.