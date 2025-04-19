Мощные снегопады накрыли Новосибирскую и Кемеровскую области

Сибуправтодор: дорожные службы в Сибири перевели на усиленный режим работы

Дорожные службы в Новосибирской и Кемеровской областях перевели на усиленный режим работы в связи с сильными снегопадами. Об этом сообщила пресс-служба Сибуправтодора.

Из-за апрельской непогоды на трассы Новосибирской области вывели 20 единиц техники, а в Кузбассе — 15

«Сибирские дорожники устраняют последствия апрельского снегопада», — отметили в пресс-службе.

Западно-Сибирское УГМС предупредило жителей Новосибирской и Кемеровской областей о дожде и мокром снеге. Также специалисты не исключили температурных колебаний 19 и 20 апреля.

Из-за непогоды на трассах может возникнуть гололед, поэтому водителям следует ездить особенно осторожно.

«Уважаемые водители, выезжая за город, учитывайте сложные метеоусловия: метель, снижение видимости, вероятность стремительного образования гололеда, порывистый ветер», — обратились в Сибуправтодоре к автомобилистам.

Совершенно другая ситуация с погодой фиксируется в Москвовском регионе, где установилась теплая погода. Температура 19 апреля в столице может дойти до отметки в +23,6 градуса и побить рекорд, зафиксированный в 1973 году.