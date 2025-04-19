Москвичей предупредили о теплой и облачной погоде в выходные

Синоптик Леус: в Москве 19 апреля воздух прогреется до плюс 26 градусов

Погода в Москве в выходные порадует жителей и гостей города летним теплом. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он не исключил, что в начале дня в Московском регионе могут пройти локальные кратковременные дожди, после чего температура поднимется до рекордно высоких значений благодаря антициклону.

«Температура воздуха +24…+26°, по области +22…+27°. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду», — уточнил специалист.

Атмосферное давление в Москве почти не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье тоже будет теплым — дневная температура останется в пределах плюс 23 — плюс 25 градусов. Леус напомнил, что для 19 апреля рекорд составляет +23,6 градуса. Такую отметку синоптики зарегистрировали в столице в 1973 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил, что аномальная жара в центральной России скоро отступит. Температура начнет опускаться уже со среды.