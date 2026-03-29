Сильнейшее за 107 лет наводнение накрыло Дагестан: что происходит в республике прямо сейчас

Обрушившиеся на Дагестан сильные ливни не утихают второй день подряд. Спасатели эвакуировали из затопленных районов десятки жителей, а коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы по откачиванию воды из домов. До понедельника, 30 марта, в республике действует режим повышенной готовности, а в ряде муниципалитетов, включая столицу региона, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ночная эвакуация в Махачкале

Сотрудники экстренных служб в ночь на воскресенье эвакуировали 250 жителей из затопленных домов в Махачкале. В гостиничных комплексах города временно разместили 57 человек, включая 16 детей. Об этом сообщил мэр столицы Дагестана Джамбулат Салавов. Он пояснил, что остальные эвакуированные горожане отправились к родственникам. Градоначальник добавил, что коммунальные службы и сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации перешли на круглосуточный режим работы для откачки воды из домов, а также на всех проблемных участках.

Сколько именно домохозяйств пострадало, он не уточнил, но добавил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку. «Сегодня сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций. Накануне проведение этих работ было затруднено — подъезд к объектам оказался перекрыт брошенными автомобилями», — заявил Салавов. Эти транспортные средства эвакуировали, чтобы специалисты приступили к работе. Горожан призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Сейчас важно следить за официальными источниками информации, попросил глава города и заверил, что ситуация находится под контролем.

Дагестанские дороги перекрыли оползни и сели

За минувшие сутки обильных осадков в зону подтопления попали 39 жилых домов и 323 приусадебных участка в шести районах Дагестана. Такие данные привела пресс-служба республиканского главка МЧС. В ведомстве добавили, что под воду ушли 84 участка внутригородских автомобильных дорог. Кроме того, в 14 муниципалитетах республики на проезжую часть сошли сели и оползни. Специалисты приступили к расчистке трасс. «На территории республики развернули семь пунктов временного размещения. Провели эвакуацию 221 человека, в том числе 126 детей», — заявили в пресс-службе. Глава ведомства Муслим Девришбеков на заседании оперативного штаба заявил, что из-за оползня в Буйнакске эвакуировали жителей. Около 40 человек разместили во временных пунктах, остальные переехали к родственникам. В этом же муниципалитете село Манасаул временно осталось без питьевой воды из-за повреждения трубопровода. Он добавил, что самая сложная ситуация сложилась в Хасавюртовском районе, где из-за подтопления эвакуировали пациентов и персонал больницы села Батаюрт.

Кроме того, разлившаяся река Ярыксу подмыла опоры железнодорожного моста в Хасавюрте и участок переправы длиной в 25 метров развалился. Поезда пустили через Кизляр. Также движение ограничили на станции Тарки в Махачкале из-за подтопления путей. Из-за подтопления и селей закрытыми остались 16 участков дорог. По шести из них транспорт пустили ограниченно, на трех участках водителей отправили в объезд. Девришбеков подчеркнул, что непогода оставила без света жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкалы, Кизляра, Каспийска и Хасавюрта. Восстановлением сетей занялись 82 ремонтные бригады. Известно, что коммунальщики Махачкалы начали откачку воды на подстанции «Приморская», чтобы вернуть электричество в дома жителей. Идет восстановление и магистральных линий мобильной связи. Глава МЧС подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной, но специалисты уже выехали для санитарной проверки и взятия проб в водоочистных сооружениях Махачкалы и Каспийска. Профильные ведомства имеют необходимый запас жидкого хлора. Уже скоро в муниципалитетах оценят понесенный ущерб после прекращения осадков. Сейчас в пострадавших населенных пунктах продолжается откачка воды из подтопленных домов.