Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у северного побережья Чили. Эпицентр располагался в регионе Атакама, сообщила пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Вечером 5 июня подземные толчки магнитудой 6,6 зафиксировали в 50 километрах от морского порта Чаньяраль. Эпицентр находился в 194 километрах к юго-востоку от Каламы, очаг залегал на глубине 132 километров.

На следующий день землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 52 километрах к юго-западу от Диего-де-Альмагро на глубине 77 километров. Жители Аргентины и Боливии тоже почувствовали подземные толчки.

Президент Чили Габриэль Борич сообщил в соцсети X о созыве регионального Совета директоров регионального управления внутренних доходов (COGRID) для консолидации информации и оценки ущерба. Масштабы разрушений пока неизвестны.

«Я связался с представителем президента, который сообщил мне, что пока не было сообщений о жертвах», — сказал он.

Еще одно землетрясение произошло в начале июня в Турции. Погибла 14-летняя девочка.