Мощнейший ураган отрезал от электричества 40 тысяч домов во Франции

Ураган «Флориан» оставил без доступа к электроэнергии 40 тысяч домов во Франции. Сильнее всего пострадали комунны в Иль-де-Франс и в Валь-де-Луаре, сообщил телеканал BFM TV.
«Наши технические группы были предварительно мобилизованы в эти выходные после первых погодных предупреждений и в настоящее время находятся на местах, чтобы как можно быстрее обеспечить электричеством пострадавшие дома», — приводит издание комментарий представителя французского электроконцерна EDF.
При этом ураган пока не утихает. Скорость ветра в некоторых регионах страны превышает 100 км/ч. Из-за этого в трех департаментах Метео-Франс объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Осенью сильнейший ураган также обрушился на американский штат Флорида. Метеоролог Роман Вильфанд в беседе с 360.ru назвал «Милтон» уникальным явлением.
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