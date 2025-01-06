Мощнейший ураган отрезал от электричества 40 тысяч домов во Франции

Около 40 тысяч французских домов остались без электричества из-за урагана

Ураган «Флориан» оставил без доступа к электроэнергии 40 тысяч домов во Франции. Сильнее всего пострадали комунны в Иль-де-Франс и в Валь-де-Луаре, сообщил телеканал BFM TV .

«Наши технические группы были предварительно мобилизованы в эти выходные после первых погодных предупреждений и в настоящее время находятся на местах, чтобы как можно быстрее обеспечить электричеством пострадавшие дома», — приводит издание комментарий представителя французского электроконцерна EDF.

При этом ураган пока не утихает. Скорость ветра в некоторых регионах страны превышает 100 км/ч. Из-за этого в трех департаментах Метео-Франс объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Осенью сильнейший ураган также обрушился на американский штат Флорида. Метеоролог Роман Вильфанд в беседе с 360.ru назвал «Милтон» уникальным явлением.