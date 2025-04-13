Мощнейший шторм обрушился на Приморье

Прокуратура: около 9 тысяч жителей Приморья остались без света из-за непогоды

В результате сильного штормового ветра и дождя в Приморском крае без электричества остались около тысячи домов в пяти муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Электричество пропало в Партизанском и Находкинском городских округах, Красноармейском и Хасанском муниципальных округах, а также в Большекаменском городском округе. Всего здесь проживают около девяти тысяч человек.

В Хасанском округе ветер повредил дорожную инфраструктуру и кровли многоквартирных домов.

Прокуратура поставила ликвидацию последствий непогоды под свой контроль. Надзорное ведомство проверит, как быстро ведут работы по устранению аварий.

По данным Примгидромета, Приморский край в настоящее время находится под влиянием активного циклона. Южную часть края заливают дожди, местами очень сильные. На севере — небольшие осадки. Ветер юго-восточный, до 25 метров в секунду.

Ранее появилось видео из Канска Красноярского края, где разбушевался ураган.