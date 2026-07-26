Мощная буря повалила сотни деревьев в Ростовской области

Из-за штормового ветра, грозы и мощных ливней в некоторых районах Ростовской области возникли перебои со светом. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он обратил внимание, что из-за непогоды повалило сотни деревьев.

Проблемы с энергоснабжением зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах.

Из-за проблем со светом в регионе возникли неполадки с оборудованием, которое обеспечивает подачу воды. Аварийные службы продолжают устранять последствия непогоды.

«Все восстановительные работы держим на контроле», — добавил Слюсарь.

Также губернатор попросил жителей не выходить на улицу без острой необходимости.

Ранее из-за непогоды в Ростове-на-Дону задержали более 20 поездов. Задержки составляли от 30 минут до четырех часов.