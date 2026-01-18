Мороз уничтожил рельсу в Хакасии
Бученик: шесть поездов задержались в Хакасии из-за лопнувшей от мороза рельсы
В Хакасии шесть товарных поездов задержались в пути из-за лопнувшей от сильного мороза рельсы. Об этом в телеграм-канале сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик.
ЧП произошло на перегоне Нанхчул — Бискамжа в Аскизском районе. Движение железнодорожного транспорта по этому участку временно остановили.
«Организовали работу по восстановлению полотна. На задержке шесть товарняков. Холод — страшная сила, даже рельсы не выдерживают. Берегите себя, при выходе из дома одевайтесь теплее!» — написал он.
Ранее в Новосибирске вагон пригородного поезда сошел с рельсов. Ситуация не повлияла на движение подвижного состава по станции. Установлением причин произошедшего занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.