Моряки ледокола «Якутия» спасли лосиху, зажатую льдами

Моряки атомного ледокола «Якутия» спасли лосиху, зажатую льдами на Енисее. Об этом сообщили в пресс-службе «Атомфлота».

Старший помощник капитана Виталий Менгден, боцман Антон Скорб и матрос Анатолий Кононов сошли с судна и откопали животное, но оно уже было слишком ослаблено и не могло выбраться. Тогда моряки подняли лосиху краном.

Оказавшись на свободе, парнокопытное удалилось в сторону берега, а экипаж ледокола продолжил движение.

Ранее на Сахалине спасли самку сивуча, повисшую на металлическом штыре брекватера. Проткнув шкуру хвостового плавника, животное регулярно опускалось вниз головой в воду, рискуя захлебнуться. При этом зверь, будучи напуганным, сопротивлялся любым попыткам помочь. Однако в итоге операция завершилась благополучно.