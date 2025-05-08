Повисшую на металлическом штыре самку сивуча спасли на Сахалине

Взрослая самка сивуча едва не погибла, зацепившись за металлический штырь брекватера на Сахалине. Животное проткнуло себе шкуру в районе хвостового плавника и повисло вниз головой. Еще немного, и она могла захлебнуться. О спасении рассказали представители фонда «Зеленый Сахалин» .

Находясь в таком положении, самка сивуча периодически погружалась по пояс в воду. Хотя эти животные и умеют на длительное время задерживать дыхание под водой, но силы делать так все равно не бесконечные.

«Самка, изгибаясь, старалась держать голову над водой, но шел прилив, вода постепенно поднималась и у зверя через какое-то время не осталось бы возможности для маневров», — пояснили специалисты.

При осмотре выяснилось, что раны у нее, к счастью, не критичны — штырь проткнул только шкуру, не задев мышцы и органы. Но снимать сивуча с арматуры все равно было крайне сложно: напуганный и травмированный зверь сопротивлялся любым попыткам помощи.

«В данном случае работа осложнялась еще и нахождением на брекватере большого количества животных. Если самки в момент появления поблизости человека уйдут в воду, то секач может повести себя противоположным образом — защищать территорию», — добавили в фонде.

Еще один фактор, который добавлял проблем, — территория, где произошло ЧП: скользкий брекватер со скользкими выступами усложнял подъем сивуча, а весила самка 130 килограммов.

«При работе с дикими животными учитывается абсолютно все, потому как один маленький неучтенный нюанс может пустить насмарку всю работу. Даже погодные условия, которые в этот раз благоприятствовали и дали возможность спилить металлические штыри», — подчеркнули эксперты.

Несмотря на все сложности, операцию завершили успешно — краснокнижное животное благополучно спасли.

Это уже не первый подобный случай на Сахалине: в апреле прошлого года в Невельске спасали другого раненого сивуча, которые точно так же зацепился за торчащую арматуру на волноломе и повис вниз головой.