Мопед взорвался в московском районе Печатники

Источник 360.ru сообщил о взрыве и пожаре мопеда в Печатниках

Фото: Пресс-служба МЧС

В московском районе Печатники взорвался и загорелся мопед. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его данным, огонь также перекинулся на дерево, растущее рядом. Информация поступила в правоохранительные органы. Пострадавших нет. Других сведений о происшествии пока не сообщается.

Ранее в пункте выдачи заказов в Восточном Бирюлеве взорвались несколько аккумуляторов для электровелосипедов. В здании, где находились и другие организации, вспыхнул пожар, однако все, кто находился внутри, эвакуировались еще до прибытия экстренных служб. Огонь быстро потушили, обошлось без пострадавших.

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