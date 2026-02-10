Момент землетрясения в Анапе попал на камеру видеонаблюдения

В Краснодарском крае ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7, момент подземных толчков попал на камеру видеонаблюдения в Анапе. Кадры опубликовал телеграм-канал «ЧП Анапа» .

На опубликованных кадрах было заметно дрожание света и предметов мебели.

Жителей Анапы призвали после толчков осмотреть квартиры и выяснить, имеются ли повреждения, не пользоваться лифтом, если моргает свет. Также попросили перекрыть газ, держать заряженным телефоны, а ключи с документами — под рукой.

Жители Анапы рассказали, что толчки продлились несколько минут. В квартирах дрожали стены, в ряде многоэтажек потрескались потолки и местами осыпалась штукатурка, сообщил интернет-сайт «СочиСтрим».

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что подземные толчки зафиксировали на расстоянии около 30 километров от города. Очаг залегал на глубине более 20 километров.