Момент взрыва в частном доме в Тобольске попал на видео

Камера наблюдения сняла момент взрыва газа в частном доме в Тобольске. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Типичный Тобольск». .

Сразу после взрыва в окрестных домах посыпались стекла, сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Сейчас сотрудники МЧС уже потушили открытое горение и проливают конструкции, чтобы не допустить повторного огня.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пострадали два человека — женщина и ее ребенок. Их госпитализировали с ожогами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее жительница одного из соседних домов рассказала 360.ru, как от взрывной волны с ее подоконника слетела микроволновая печь, только чудом не зацепив ее саму.