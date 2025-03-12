Частный дом взорвался в Тобольске. Есть пострадавшие

РИА «Новости»: взрослый и ребенок пострадали при взрыве газа в Тобольске

Частный дом взорвался в Тобольске, пострадали два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Предположительно, в доме взорвался газ, после этого вспыхнул пожар. Травмы получили взрослый и ребенок. В соседних домах выбило стекла. На месте работают 19 спасателей и семь единиц техники, а также представители других экстренных служб.

Жительница дома напротив описала 360.ru момент взрыва.

«Сидишь себе спокойно, ешь на кухне, и в 20 сантиметрах от тебя с окна слетают стекла и микроволновка. Слава богу, не в спину», — рассказала она.

UPD: в пресс-службе МЧС сообщили 360.ru, что пожар локализовали на площади 100 квадратных метров.

Ранее взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в Краснодарском крае. Между двумя этажами обрушилось перекрытие. Пострадали пять человек, им оказали помощь.