Момент взрыва светошумовой гранаты в Сыктывкаре попал на видео

Момент взрыва светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре попал на камеру видеонаблюдения. Кадры распространил ряд телеграм-каналов, в том числе Shot .

На них можно увидеть, как на территории спортзала, где проходили занятия, разгорается пламя. Очевидцы пытаются его потушить, но затем происходит второй взрыв, который и приводит к масштабным последствиям.

Утром в республиканской больнице скончалась одна из пострадавших. На лечении остаются 17 человек, из них двое в крайне тяжелом и шестеро в тяжелом состоянии.

Начальника центра задержали за превышение должностных полномочий. По данным следствия, он знал, что в зале идет ремонт и лежат легковоспламеняющиеся стройматериалы, но все равно разрешил тренировку с учебной гранатой.