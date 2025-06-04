Момент взрыва пауэрбанка в салоне самолета «Якутии» сняли на видео

Переросший в пожар взрыв пауэрбанка на борту самолета авиакомпании «Якутия» произошел под креслом одного из пассажиров. Это следует из видео с моментом детонации, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

На опубликованных кадрах видны огненные сполохи, которые возникли после того, как устройство взорвалось.

Пассажирка рейса в комментарии 360.ru рассказала, что огонь быстро перекинулся на ручную кладь, оставленную под сиденьем. По ее словам, тушением быстро расходящегося пламени занимались сами пассажиры, а члены экипажа появились только после того, как огонь полностью потушили.

Женщина добавила, что в ходе тушения получила ожоги и сильный порез ноги. После посадки ей пришлось обратиться к врачам, чтобы зашить полученную рану.

Источник 360.ru сообщил, что взорвавшийся пауэрбанк принадлежал подростку, который пронес его на борт в ручной клади.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.