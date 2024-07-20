Момент столкновения теплохода и лодки в Самаре попал на видео

Теплоход и легкомоторная лодка столкнулись в районе турбазы «Чайка» Самарской области. После столкновения на «Валдае» началось задымление. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.
Спасатели получили информацию об аварии в Красноглинском районе Самары в 16:00 по местному времени. В момент происшествия на теплоходе находились 45 туристов и трое членов экипажа. Из них никто не пострадал, сообщил источник 360.ru.
По данным МЧС, теплоход «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись на Волге. Авария произошла в районе базы отдыха «Чайка». В результате
пострадали трое мужчин и две женщины.
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