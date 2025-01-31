Момент столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне попал на видео

Момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне запечатлели на видео. Ролик опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
Автор видеозаписи поймал момент сближения двух воздушных судов, их столкновение, взрыв, а затем падение в воду.
Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет Bombardier CRJ700, на борту которого были 64 человека, врезался в армейский вертолет Black Hawk. В результате столкновения все погибли.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу сообщила, что у трех погибших, по информации посольства, были российские паспорта. Гражданство России могло быть у еще одного пассажира самолета, но эту информацию пока проверяют.
Директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе ранее заявил, что при крушении погибли тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.
К утру 31 января водолазы достали из вод реки Потомак тела более чем 40 жертв авиакатастрофы.
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