Момент столкновения BMW с припаркованными авто в Новосибирске попал на видео

Видео 360.ru: BMW протаранил несколько авто в Новосибирске, пострадали двое

Столкновение автомобиля BMW с припаркованными машинами в центре Новосибирска сняли на видео. Ролик появился в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости влетает в припаркованные автомобили. В этот момент раздается громкий звук удара. BMW буквально снес несколько машин.

В ДТП пострадали два человека, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Участниками аварии стали семь автомобилей. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская». В результате ДТП иномарка перевернулась и загорелась.